«الوطني للأرصاد»: طقس صحو وارتفاع في درجات الحرارة غدًا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون شمالية غربية - جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
وفي الخليج العربي يكون الموج خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 09:42 والمد الثاني 23:01 والجزرالأول عند الساعة 16:08والجزر الثاني عند الساعة 05:21.
وبحر عمان يكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعه 18:34 والمد الثاني 08:00 والجزر الأول عند الساعة 12:26 والجزر الثاني عند الساعة 01:29.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
|المدينة
|الحرارة العظمى
|الحرارة الصغرى
|الرطوبة العظمى
|الرطوبة الصغرى
|أبوظبي
|40
|24
|65
|20
|دبي
|37
|26
|65
|25
|الشارقة
|37
|23
|65
|25
|عجمان
|34
|26
|75
|45
|أم القيوين
|33
|21
|65
|45
|رأس الخيمة
|39
|22
|60
|25
|الفجيرة
|36
|29
|60
|20
|العين
|41
|23
|45
|15
|ليوا
|42
|25
|50
|15
|الرويس
|39
|23
|60
|15
|السلع
|42
|27
|60
|15
|دلما
|37
|27
|70
|20
|طنب الكبرى / الصغرى
|32
|26
|70
|50
|أبو موسى
|32
|26
|70
|50