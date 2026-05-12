«الوطني للأرصاد»: طقس صحو وارتفاع في درجات الحرارة غدًا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون شمالية غربية - جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

وفي الخليج العربي يكون الموج خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 09:42 والمد الثاني 23:01 والجزرالأول عند الساعة 16:08والجزر الثاني عند الساعة 05:21.

وبحر عمان يكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعه 18:34 والمد الثاني 08:00 والجزر الأول عند الساعة 12:26 والجزر الثاني عند الساعة 01:29.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 40 24 65 20
دبي 37 26 65 25
الشارقة 37 23 65 25
عجمان 34 26 75 45
أم القيوين 33 21 65 45
رأس الخيمة 39 22 60 25
الفجيرة 36 29 60 20
العين 41 23 45 15
ليوا 42 25 50 15
الرويس 39 23 60 15
السلع 42 27 60 15
دلما 37 27 70 20
طنب الكبرى / الصغرى 32 26 70 50
أبو موسى 32 26 70 50

 

محمد يوسف

محمد يوسف

