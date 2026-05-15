عبدالله بن زايد: الأسرة في مقدمة الأولويات الوطنية والتنموية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع أن اليوم الدولي للأسر مناسبة للاحتفاء بالأسر في دولة ، وما تجسده من تلاحم و ترابط واعتزاز بالهوية الوطنية و القيم الأصيلة، والتأكيد على دورها المحوري في بناء مجتمع مستقر، يحتضن أسرا من مختلف الجنسيات و الثقافات والأديان، تجمعهم قيم الانتماء و التعايش وروح المجتمع الواحد.

وقال سموه في كلمة له :"يأتي اليوم الدولي للأسر هذا العام بالتزامن مع "عام الأسرة" في دولة الإمارات، بما يعكس المكانة المحورية التي توليها الدولة للأسرة باعتبارها أساس بناء الإنسان، وحاضنة القيم، و الشريك الرئيسي في بناء مجتمع متماسك و مستدام، ضمن نهج وطني يضع الأسرة في مقدمة الأولويات الوطنية و التنموية".

وأكد سموه أن الأسر في دولة الإمارات أثبتت دورها المحوري في تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ روح المسؤولية و الانتماء، وتنشئة أجيال واثقة بهويتها، مرتبطة بمجتمعها، معتزة بموروثها الثقافي، بما يعكس نموذجاً مجتمعياً راسخاً وقادراً على مواصلة مسيرة التنمية و صناعة المستقبل".

MO Nasa

