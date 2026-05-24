سعود بن صقر يعزي في وفاة والدة جاسم محمد المسافري

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله، والدة جاسم محمد علي المسافري.





وأعرب سموه، خلال تقديمه واجب العزاء في منطقة سهيلة برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جنّاته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.