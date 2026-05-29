العيد في دبي.. كرنفال الفرح والبهجة

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

شهد اليوم الثاني من احتفالات إمارة دبي بعيد الأضحى المبارك، فعاليات وأنشطة وأجواء احتفالية واجتماعية وترفيهية، حيث عمّت الفرحة جميع أفراد المجتمع على اختلاف ثقافاتهم وجنسياتهم، ليكون العيد مناسبة للجميع للفرح والسرور وأيام عطلة يتم الاستمتاع بها من قبل الجميع.

وتحوّلت الإمارة إلى كرنفال من الفرح والبهجة والفعاليات المتنوعة التي شارك فيها جميع فئات وشرائح المجتمع والزائرين للإمارة، التي تتميز بالحيوية والتنوع وإقامة الفعاليات في كل مكان.

برنامج حافل

وتأتي فعاليات اليوم الثاني لاحتفالات عيد الأضحى بدبي، ضمن خطة متكاملة وجاهزية عالية، تمثّلت في برنامج احتفالي يمتد من 22 إلى 31 مايو، يتضمن عشرة أيام من الفعاليات الترفيهية والثقافية والعائلية، بالتزامن مع «عام الأسرة» و«موسم الولفة»، بهدف تعزيز أجواء التواصل والألفة بين العائلات والسكان والزوّار في مختلف أنحاء المدينة.

ويشمل البرنامج مجموعة واسعة من عروض التسوق والتخفيضات، والسحوبات على جوائز نقدية ووحدات سكنية، إلى جانب الحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية المباشرة، والأنشطة المجتمعية والثقافية، فضلاً عن باقات الإقامة الفندقية والعروض العائلية الحصرية.

وتُقدم مراكز التسوق والمتاجر المشاركة عروضاً ترويجية ومكافآت متنوعة خلال فترة العيد، بما في ذلك حملات تسوّق تمنح المتسوقين فرص الفوز بشقق سكنية وجوائز نقدية عند الإنفاق بقيم محددة. كما توفر عدة وجهات تجارب تسوق وترفيه متكاملة تشمل عروضاً على الأزياء، والإلكترونيات، والمجوهرات، ومستحضرات التجميل، ومنتجات أسلوب الحياة.

وتتوزع الفعاليات المجتمعية في الحدائق العامة والوجهات الثقافية، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بأنشطة خاصة بالعيد، من بينها توزيع الهدايا والمأكولات التقليدية وورش العمل التفاعلية التي تحتفي بالثقافة الإماراتية وقيم الأسرة.

كما تتضمن أجندة العيد حفلات غنائية وعروضاً كوميدية ومسرحية وفعاليات رياضية وثقافية في عدد من أبرز الوجهات الترفيهية، إضافة إلى عروض موسيقية وفرق شعبية تقام في مراكز التسوق والمواقع السياحية لإضفاء أجواء احتفالية تعكس التراث الإماراتي.

وينضم «مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية» إلى فعاليات العيد عبر برنامج حافل بتجارب الألعاب الإلكترونية والأنشطة التفاعلية المناسبة للعائلات والشباب، بينما يقدم «أسبوع دبي للمطاعم» تجارب طعام متنوعة تضم مطاعم محلية وعالمية بارزة.

وفي قطاع الضيافة، توفر الفنادق والمنتجعات عروض إقامة خاصة خلال عطلة العيد، تشمل الوجهات الشاطئية والصحراوية وفنادق المدينة، مع مزايا وتجارب عائلية متنوعة. وتعكس احتفالات العيد في دبي مكانة المدينة كوجهة إقليمية رائدة للعطلات العائلية والفعاليات الموسمية، من خلال برنامج متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والثقافة والطعام والتجارب السياحية في مختلف أنحاء المدينة.

عروض فنية

تتضمن فعاليات وأنشطة العيد في دبي عروضاً فنيّة وتراثيّة، والموسيقى الحية التقليدية في مراكز التسوق، وذلك ما بين الساعة 4 عصراً و10 مساء، حيث قامت العديد من مراكز التسوق بعمل تخفيضات وتنزيلات في الأسعار لجذب الزوّار والراغبين في الشراء.

وتضمنت مظاهر العيد في دبي، الكثير من أشكال الزينة، والتي غطّت الطرقات والشوارع، بالإضافة إلى بيوت المواطنين، واتخذت أشكالاً بديعة وجميلة، وخاصة ما تزينت به الطُّرقات التي قامت بتركيبها بلدية دبي، بالتنسيق والتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وتميزت فعاليات اليوم الثاني، من أيام عيد الأضحى في دبي، بتحقيق انسيابية الحركة المرورية من خلال العمل والتعاون المشترك بين الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وشركائها في هيئة الطرق والمواصلات، الذين يعملون جنباً إلى جنب في جميع الفعاليات والمناسبات.

وجهات ترفيهية

كما وفّرت بلدية دبي وجهات ترفيهية مميزة ومناسبة للعائلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، تتنوع بين حدائق عامة، شواطئ مخصّصة للعائلات، بالإضافة إلى «برواز دبي» الذي يُعد من أبرز المعالم السياحية في الإمارة.

وتشمل قائمة الوجهات مجموعة من الحدائق العامة المجهزة بالخدمات والمرافق الترفيهية، من بينها حديقة الممزر، الواقعة في منطقة الممزر السكنية والمطلة على خور الممزر. وتوفر الحديقة مساحات للشواء، شواطئ، مسابح، شاليهات، ومناطق مخصصة للأنشطة العائلية.

الشواطئ العامة

وخصّصت بلدية دبي، العديد من الشواطئ العامة التابعة لها في الإمارة لتكون حصراً للعائلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ومن أبرزها، شاطئ جميرا 2، وجميرا 3، وأم سقيم 1، وأم سقيم 2.

وخصّصت البلدية فريقاً متكاملاً للسلامة والإنقاذ مؤهلاً بكفاءة عالية ومزوداً بأحدث المعدات والتجهيزات اللوجستية التي تعزّز عمليات الإنقاذ على الشواطئ، وتسهم في ضمان أعلى درجات ومعايير الأمن والسلامة لمرتادي تلك الشواطئ.

كما جهّزت فريقاً رقابياً ميدانياً من الكفاءات المدرّبة على أنظمة إدارة الحدث والحشود وتنظيم السير المروري في مواقف الشواطئ والإشراف التام على عملية الحفاظ على الأمن في الشواطئ ومتابعة سير العمل.

خدمات صحية

وقامت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بتغطية فعاليات عيد الأضحى المبارك في جميع المناطق السكنية ومختلف المناطق السياحية في الإمارة متضمّنة الفعاليات والأنشطة المختلفة والأماكن العامة والشواطئ والمطارات، بما يضمن الوصول السريع والتعامل مع البلاغات الطارئة باحترافية وفي وقت قياسي.

وخصّصت المؤسسة، كوادر إسعافية مؤهّلة للتعامل مع الحالات الطارئة، موزّعين على النقاط الإسعافية، تشمل سيارات الإسعاف والمستجيب السريع والدراجات الهوائية والزوارق البحرية والإسعاف الجوي، بالتعاون مع مركز الجناح الجوي بشرطة دبي.