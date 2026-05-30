أجواء من الفرح والبهجة في مطار الشارقة احتفاءً بعيد الأضحى

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

احتّفت هيئة مطار الشارقة الدولي بعيد الأضحى المبارك عبر تنظيم مجموعة من الفعاليات، التي عكست قيم الضيافة الإماراتية الأصيلة، وأسهمت في نشر أجواء البهجة بين المسافرين والزوّار، وذلك في إطار حرصها على تعزيز تجربة المسافرين.

وشهد مطار الشارقة استقبال المسافرين بأجواء احتفالية تضمّنت توزيع الهدايا التذكارية وتقديم الضيافة والتهاني بهذه المناسبة، بما يجسّد روح العيد وقيمه الإنسانية، ويعكس التزام الهيئة بتوفير تجربة سفر متكاملة. وأكدت الهيئة أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بتجربة المتعاملين وترسيخ مكانة مطار الشارقة كوجهة سفر تجمع بين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات.

ويواصل مطار الشارقة خلال عطلة عيد الأضحى تقديم خدماته التشغيلية بكفاءة عالية، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين.