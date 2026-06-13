طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:19، والجزر الأول عند الساعة 17:28، والجزر الثاني عند الساعة 07:37.

في بحر عمان، الموج خفيف كذلك. يحدث المد الأول عند الساعه 09:31 والمد الثاني 20:05، والجزر الأول عند الساعة 14:59، والجزر الثاني عند الساعة 03:10.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 28 85 30

دبي 41 28 80 30

الشارقة 42 28 75 25

عجمان 42 27 70 25

أم القيوين 42 27 70 25

رأس الخيمة 42 26 70 25

الفجيرة 36 32 85 40

العـين 46 26 55 10

ليوا 45 25 70 15

الرويس 40 25 85 30

السلع 41 28 80 30

دلـمـا 35 27 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 34 27 80 40

أبو موسى 35 27 80 35.