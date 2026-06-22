برعاية أحمد بن محمد.. منتدى الإعلام الإماراتي ينطلق اليوم في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق اليوم الاثنين الدورة الحادية عشرة لمنتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة، وبمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين.

وسيناقش المنتدى، الذي يُعقد على مدار يوم واحد، في فندق ماندارين أورينتال داون تاون بدبي، تحت شعار «الإمارات خط أحمر»، مجموعة من المواضيع في توقيت بالغ الأهمية.

وتتضمن أجندة المنتدى العديد من الجلسات المؤثرة، من بينها جلسة رئيسية بعنوان «حين يُختبر الوطن.. ماذا يفعل الإعلام؟»، ويتحدث فيها معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وتدير الجلسة ندى الشيباني الإعلامية في مؤسسة دبي للإعلام.

ويخصص المنتدى إحدى جلساته لمناقشة مرحلة ما بعد الأزمة، من خلال جلسة بعنوان «ماذا بعد الأزمة؟»، ويتحدث فيها معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وتدير الجلسة الإعلامية منى الرئيسي من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

كما يسلط المنتدى الضوء على المكانة الاقتصادية والاستثمارية لدولة الإمارات، من خلال جلسة «الإمارات ملاذ آمن واستثمار لا يخسر»، ويتحدث فيها محمد العبار، مؤسس إعمار ونون ورئيس مجلس إدارة إيجل هيلز، ويدير الجلسة حامد بن كرم رئيس تحرير صحيفة البيان.

كما يتناول المنتدى البعد الأمني والوطني للأحداث الأخيرة، من خلال جلسة «سماء آمنة.. وشعب مطمئن»، التي يتحدث فيها العميد الركن طيار عبد الناصر الحميدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، للحديث عن الجهود الوطنية في تعزيز أمن المجتمع وطمأنينة أفراده، وأهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية في إدارة الأزمات. ويدير الجلسة الإعلامي محمد الأحمد، من شبكة أبوظبي للإعلام.

وأكدت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة، أن منتدى الإعلام الإماراتي ينعقد هذا العام في لحظة فارقة تتطلب وقفة مهنية ووطنية لإعادة قراءة دور الإعلام ومسؤولياته في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم والمنطقة.

وأضافت معاليها: «الإعلام الإماراتي، بما يستند إليه من قيم استمدها من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، يقدم اليوم نموذجاً متطوراً يجمع بين سرعة الاستجابة، ووضوح الرسالة، والالتزام بالحقيقة، وهي مقومات نحرص على تطويرها وتأكيدها كأساس للعمل الإعلامي.

من جانبها، أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أن هذه الدورة تجمع مختلف الأطراف المعنية بالعمل الإعلامي، لبحث التحديات والفرص التي تواجه الإعلام الإماراتي، واستشراف مستقبله، وتعزيز جاهزيته لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

ويواصل منتدى الإعلام الإماراتي، منذ انطلاقه عام 2013، أداء دوره كمنصة وطنية جامعة للحوار الإعلامي، تسهم في صياغة رؤى مشتركة بين مختلف مكونات المشهد الإعلامي الإماراتي، وتدعم مسيرة تطوير الإعلام الوطني بما يواكب طموحات دولة الإمارات ورؤيتها للمستقبل، ويعزز قدرتها على ترسيخ نموذجها التنموي والإنساني والاقتصادي بوصفه أحد أكثر النماذج نجاحاً وتأثيراً على المستوى العالمي.