حمدان بن زايد يتفقد مشاريع مدينة المرفأ ويطلع على الاستعدادات للسباقات الشراعية ويلتقي المواطنين

ابوظبي - سيف اليزيد - تفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عدداً من المشاريع التنموية في مدينة المرفأ، ضمن جولة ميدانية اطلع خلالها سموّه على سير العمل في المشاريع القائمة واحتياجات المنطقة التنموية.

وقال سموه، على منصة "إكس": "في المرفأ، نواصل متابعة المشاريع التنموية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتدعم مسيرة التنمية في منطقة الظفرة. كما سعدنا بلقاء عدد من المواطنين، والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم، إيمانًا بأن التواصل المباشر يمثل ركيزةً أساسيةً في تطوير الخدمات وتلبية تطلعات المجتمع".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان "واطلعنا كذلك على الاستعدادات للسباقات الشراعية التراثية، من خلال لقاء اللجنة المنظمة للسباقات، بحضور عدد من النواخذة، تأكيدًا على أهمية الحفاظ على الموروث البحري الإماراتي، وتعزيز حضوره في وجدان الأجيال القادمة".

واستمع سموّه إلى شرح من المسؤولين عن مراحل تنفيذ المشاريع الحالية، والخطط التطويرية المستقبلية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات في مدينة المرفأ والمناطق المحيطة.

وتندرج هذه الجولة في إطار حرص سموه على المتابعة الميدانية للمشاريع ودعم المبادرات التي تسهم في تنمية منطقة الظفرة والحفاظ على إرثها الثقافي والتراثي.

وزار سموه مجلس محمد الفلاحي الياسي في مدينة المرفأ، حيث التقى المواطنين واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، مؤكداً سموّه حرص القيادة الرشيدة على تعزيز التواصل المباشر مع أبناء الوطن والاهتمام بشؤونهم وتلمُّس احتياجاتهم بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مستوى الخدمات.

وتبادل سموّه مع الحضور الأحاديث الودية، في تأكيد على عمق الاهتمام بالمواطنين والاستماع إلى تطلعاتهم، واستعرض معهم عدداً من الموضوعات التي تهم الشأن الوطني، بما يعكس نهج القيادة في دعم المواطن وتمكينه وترسيخ رفاهيته في مختلف مناطق الدولة.

والتقى سموّه اللجنة المنظمة للسباقات الشراعية التراثية وبطولات صيد الكنعد وعدداً من النواخذة، واطلع على الاستعدادات للمواسم المقبلة والجهود المبذولة لتعزيز استدامة الرياضات البحرية وصون الموروث البحري، إلى جانب البرامج والمبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر الوطنية، وفي مقدمتها برنامج «نوخذة أبوظبي».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن الاهتمام بالرياضات البحرية والسباقات الشراعية يجسد الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للموروث الوطني والرياضات التراثية، مشيداً بجهود القائمين عليها في الحفاظ على هذا الإرث الوطني للأجيال القادمة.

حضر اللقاء الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب عدد من المسؤولين.