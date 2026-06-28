شرطة أبوظبي: 6 إرشادات لقيادة آمنة خلال الصيف

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بإرشادات القيادة الآمنة خلال فصل الصيف، ضمن الحملة التوعوية «صيِّف بأمان» وحملة وزارة الداخلية «صيف بلا حوادث»، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والوقاية من الحوادث، وتحقيق الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي».

وأكدت ضرورة إجراء الفحص الدوري للمركبة قبل الانطلاق، والتأكد من مستويات السوائل، وضغط الإطارات وصلاحيتها، وتوفر أدوات السلامة، وعدم ترك المواد سريعة الاشتعال داخل المركبة، إضافة إلى تجنُّب القيادة والمقود ساخن نتيجة تعرض المركبة لأشعة الشمس المباشرة، والحرص على إيقاف المركبة في أماكن مظللة.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في رفع مستويات السلامة، والحدِّ من الأعطال المفاجئة وحوادث الطرق خلال فصل الصيف، داعيةً السائقين إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق