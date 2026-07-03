«إقامة دبي»: 902 حالة عدم مطابقة لجوازات سفر وتأشيرات

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن مركز فحص الوثائق التابع لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بالإدارة، اكتشف خلال عام ونصف العام، 902 حالة عدم مطابقة لجوازات سفر وتأشيرات إلكترونية ومطبوعة، مشيرة إلى أن المخالفات المضبوطة تنوّعت بين التزوير والتلاعب بالبيانات والصور الرقمية.

كما أعلنت الإدارة، أن الحالات المخالفة المذكورة تم ضبطها من إجمالي 20,307 عملية فحص وثائق، قام بها المركز شملت جوازات السفر والتأشيرات الإلكترونية والمطبوعة، بواقع 15,746 عملية في عام 2025، و4,561 عملية خلال النصف الأول من عام 2026.

ولفتت إلى أن حالات عدم المطابقة التي تم ضبطها (902 حالة)، منها 689 حالة في عام 2025، و213 حالة في النصف الأول من عام 2026.

الأمن الاستباقي وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن المنظومة التقنية لمركز فحص الوثائق، أثبتت يقظة استثنائية في رصد المخالفات وحماية منافذ الإمارة، وتتجسّد كفاءة الأداء في النتائج التي أعلنا عنها اليوم.

وقال: «ترسيخاً لمكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم أمناً وأماناً وجاهزية للمستقبل، تقود الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي «إقامة دبي» تحولاً نوعياً في مفهوم الأمن الاستباقي وحماية منظومة السفر الدولية، من تطوير نظام دبي الإلكتروني للمستندات، وأثمر التواجد الدولي للمركز إدراج نماذج جوازات سفر لأكثر من 80 دولة حول العالم، مما يعزّز قدرة المنظومة على التحديث المستمر».

وأشار معاليه، إلى أن تبني منهج الرقمنة المتقدمة وتوظيف الحلول المبتكرة ليس مجرد خيار تشغيلي، بل هو ركيزة أساسية لترسيخ الثقة العالمية بمنظومة السفر عبر مطارات دبي، لافتاً إلى أن الإنجازات التي يحققها المركز بكوادرنا الوطنية تعكس نجاح جهودنا في تطوير منظومة متقدمة تدعم حماية الحدود وتحقق أعلى معايير الجاهزية للمستقبل.

ويعتمد مركز فحص الوثائق، بنسبة 100% على الكوادر الوطنية في مباشرة أعماله والذين توفّرت لديهم الخبرات الكافية نتيجة التدريب والتأهيل المستمر.

وتجاوز مركز فحص الوثائق دوره التقليدي في التدقيق الفني ليتحول إلى مركز معرفي متكامل يواكب أعقد التطورات العالمية في علوم المستندات، ولنيله الاعتماد الدولي كأول مختبر جنائي متخصّص ينال شهادة الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025:2017، بات المركز مرجعاً إقليمياً ودولياً تستقطب خبراته الوفود الرسمية من مختلف قارات العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية، والشرطة الفيدرالية الألمانية، وسفارات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

شراكات دولية

من جانبه، قال الخبير عقيل النجار، مستشار مركز فحص الوثائق: «نعمل وفق منهجية استباقية تضمن لنا الاطلاع المستمر على أحدث تقنيات الطباعة الأمنية وحلول الهوية الرقمية عالمياً، مما يعزّز موثوقية تقاريرنا الفنية محلياً ودولياً».

وذكر أنه بمنهجية تقوم على الدبلوماسية المعرفية وتبادل الخبرات، نجح المركز في بناء شراكة استراتيجية مثمرة مع مختبر فحص المستندات التابع للشرطة الفيدرالية الألمانية بمطار فرانكفورت لتأهيل خبراء محلفين ومحللين جنائيين للوثائق وفق أعلى المعايير الدولية.

وأوضح انه لضمان استدامة هذه الجاهزية، نفذ خبراء المركز 122 ساعة تدريبية تخصصية متقدمة (منها 81 ساعة عام 2025 و41 ساعة في النصف الأول من عام 2026).

ونوّه، بتعزيز المركز حضوره العالمي كمؤثر رئيسي في صياغة السياسات الأمنية من خلال مشاركته الفاعلة في كبرى المحافل الدولية، مثل أسبوع الهوية (Identity Week Europe) في المملكة المتحدة ومملكة هولندا، ومؤتمر الطباعة الأمنية (EMEA) في أبوظبي، ومعرض جايتكس العالمي (GITEX Global 2026) في دبي، ومعرض SEAMLESS الشرق الأوسط (Seamless Middle East) في دبي، إضافة إلى التعرف على أحدث التطورات بنظام إديسون العالمي للمستندات.

منظومة خدمية

وقامت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بتأسيس مركز فحص الوثائق وإدراجه كجهة معتمدة لدى المحاكم والجهات القضائية والعدلية بالدولة وإطلاق خدماته في عام 2018، بحيث يقتصر عمل المركز على فحص وثائق السفر والمستندات المرتبطة به.

وتشمل هذه الوثائق والمستندات، جوازات ووثائق السفر، بطاقات الهوية، أذونات الدخول بأنواعها، بطاقات الإقامة الصادرة من الدول الأجنبية، وتضم عمليات الفحص والتدقيق، كافة الوسائل الأمنية والأختام والشرائح الإلكترونية المرتبطة بهذه الوثائق والمستندات حيث يمتلك المركز مختبراً متكاملاً ومزوداً بأحدث التقنيات الدقيقة والمتخصصة بهذا المجال.

ويقدم المركز خدماته لكافة الجهات المعنية بالدولة، إلى جانب خدمات التدريب ويشمل ذلك بعض شركات الطيران وموظفيها المعنيين بالتدقيق على هويات المسافرين ومتابعة وتنظيم صعودهم إلى الطائرات.

كما يقدم المساعدة لكافة الجهات الراغبة في التأكد من صحة الوثائق والمستندات التي ترد إليها بما في ذلك الأفراد الذين يحتاجون إلى مثل هذه الخدمات كالأشخاص الذين يحصلون على جوازات سفر من بعض الدول الأجنبية عن طريق وسطاء ويرغبون في التحقق من صحة الجواز.