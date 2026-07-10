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"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

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"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن أدنى درجة حرارة سجلت في ، صباح اليوم الجمعة.
وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 25.3 درجة مئوية في حرس حدود الجزيرة (منطقة الظفرة) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً وغائماً أحياناً شمالاً وشرقاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار شرقاً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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