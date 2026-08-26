85 دولة و1100 علامة تجارية في «دوفات 2026»

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

افتتح الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، أمس الـدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2026» التجمع العالمي الأكبر من نوعه لشركات الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أكثر من 25.000 زائر ومشارك من 85 دولة حول العالم.

رافق الشيخ حشر آل مكتوم، خلال افتتاح المعرض كل من: معالي الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي؛ والدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عضو مجلس إدارة دبي الصحية، والدكتور عبدالسلام المدني، رئيس دوفات والمجلس الاستشاري العلمي العالمي لدوفات(DISC)، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة ونخبة من قادة قطاع الصناعات الدوائية من مختلف أنحاء العالم وكبار ممثلي شركات تصنيع الأدوية والموزعين والموردين إلى جانب عدد من الصيادلة والمتخصصين وصنّاع القرار.

مشاركة دولية

ويشارك في دورة هذا العام، أكثر من 1100 علامة تجارية، واستقطاب 25.000 زائر من 85 دولة، خلال أيام الحدث الثلاثة، وتتضمن فعالياته عقد 104 جلسات علمية، و12 ورشة عمل، ويستعرض 400 ملصق علمي من طلاب الجامعات. ويعقد بالتزامن مع «دوفات 2026»، معرض «فيتا شو دبي» الذي يقدم أحدث الابتكارات في مجال المكملات الغذائية، ويتيح المعرض لرواد الصناعة عرض المنتجات والتطورات المبتكرة في هذا القطاع. وبهذه المناسبة، قال البروفيسور عبدالسلام المدني رئيس دوفات والمجلس الاستشاري العلمي العالمي لدوفات(DISC)، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: «يعكس «دوفات 2026» النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الصناعات الدوائية، ويؤكد أهمية توفير منصة تجمع مختلف مكونات هذا القطاع تحت مظلة واحدة، من الصناعات الدوائية والمنتجات الصيدلانية المساندة، إلى التكنولوجيا والفيتامينات والمكملات والتغذية».

بدورها، قالت الدكتورة فريدة الخاجة، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: «تركز أجندة دوفات 2026 تركز على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، من خلال برنامج علمي متنوع يناقش أحدث التطورات في مجالات التصنيع الدوائي، والابتكار، والتقنيات الحديثة، إلى جانب دعم التعليم والتطوير المهني للصيادلة والمتخصصين.

التصنيع المحلي

بدوره، أكد هشام عبدالله، المدير التنفيذي لمجموعة البطحاء الصحية، أن المشاركة في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2026» تمثل فرصة مهمة للقاء الشركات الدولية والجهات المحلية، وبحث سبل توفير أحدث الأدوية والعلاجات المتطورة للمرضى في دولة الإمارات.

أحدث المنتجات

يتيح «دوفات» للشركات والمؤسسات استعراض أحدث منتجاتها وتقنياتها وحلولها، فيما يوفر للمتخصصين فرصة الاطلاع على المستجدات العلمية والتطورات التي يشهدها القطاع، وتبادل المعرفة والخبرات، وبناء العلاقات المهنية والشراكات، بما يسهم في تعزيز التعاون ودعم نمو قطاع الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومع النمو السكاني المتواصل، وتطور أنظمة الرعاية الصحية، وتحسن مستويات المعيشة في المنطقة، يواصل قطاع الصناعات الدوائية ترسيخ مكانته كأحد القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار والنمو، مدفوعاً بتنامي الطلب على الأدوية والحلول الصحية وتطور احتياجات الأسواق.

التكنولوجيا الدوائية

يتضمن «دوفات 2026»، التكنولوجيا الدوائية، ويركز هذا المسار على مختلف مراحل تصنيع الأدوية وتعبئتها ومعالجتها، ويستعرض أحدث الآلات والمعدات والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك حلول الأتمتة والتقنيات الدقيقة، ودورها في رفع مستويات الكفاءة والجودة، وتسريع عمليات الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع. كما يضم «دوفات 2026»، الكثير من الشركات الناشئة، في مجالات التكنولوجيا الصحية والحيوية والصناعات الدوائية.