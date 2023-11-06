السودان: 20 قتيلاً من المدنيين في قصف لسوق في الخرطوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لقي 20 شخصاً مصرعهم في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد سقوط قذائف على سوق شعبي في أم درمان، حيث اندلعت الحرب منذ قرابة سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقضى 15 مدنياً على الأقل السبت، إثر تعرُّض منازلهم للقصف في العاصمة السودانية الخرطوم. وقال “محامو الطوارئ”، وهي منظمة حقوقية مستقلة تقوم برصد الانتهاكات وإحصاء الضحايا المدنيين، في بيان، إنه “إثر تصاعد وتيرة الاشتباكات بين طرفَي النزاع وتبادل القصف العشوائي، سقطت عدة قذائف في سوق زقلونا (بأم درمان) أدّت إلى وفاة أكثر من 20 مواطناً وسقوط عدد من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى شندي ومستشفى النو”.

وقضى 15 مدنياً على الأقل السبت، إثر تعرُّض منازلهم للقصف في العاصمة السودانية الخرطوم.

أدّى الصراع بين الجنرالين المتنافسين إلى شل الخدمات الأساسية في السودان، وتدمير أحياء بأكملها في العاصمة، وإقليم دارفور الشاسع في غرب البلاد.