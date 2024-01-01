ننشر تقرير البرلمان بشأن قانون صندوق الطوارئ الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة يوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.

وننشر نص التقرير كالتالي