شكرا لقرائتكم خبر عن يصل ارتفاعها لـ5 أمتار.. موجات تسونامي متوقعة على ساحل اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة الإذاعة اليابانية، إن موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار يتوقع أن تصل إلى منطقة نوتو على الساحل الغربي.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) قد قالت إن زلزالا بلغت قوته المبدئية 7.4 درجة ضرب شمال وسط اليابان اليوم الاثنين.

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وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على طول المناطق الساحلية في مقاطعات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما.