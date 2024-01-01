إسطنبول.. عشرات الآلاف ينظمون مسيرة تضامنا مع غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - شارك عشرات الآلاف في مسيرة بمدينة إسطنبول، فجر الاثنين، تضامنا مع غزة وتنديدا بالحرب الإسرائيلية عليها، وإحياء لذكرى شهداء الجيش التركي.



وجاءت المسيرة بتنظيم من "منصة الإرادة الوطنية" تحت رعاية "وقف شباب تركيا"، وبمشاركة 308 منظمات أهلية، وحملت المسيرة اسم "الرحمة للشهداء، والدعم لفلسطين، فلتسقط إسرائيل".



وأمام ساحة جامع آيا صوفيا الكبير، تجمع آلاف المواطنين بعد إقامة صلاة الصبح في مساجد السلطان أحمد، والسليمانية، وأمين أونو الجديد، بعد تلاوة الابتهالات من أجل شهداء الجيش التركي والشعب الفلسطيني.



وردد المتظاهرون في الساحة هتافات داعمة للفلسطينيين، من قبيل "إسرائيل المجرمة ارحلي عن فلسطين" و"دماؤنا وأرواحنا فداء للأقصى" و"سلام لحماس ماضون في المقاومة" و"الشهداء أحياء والوطن لا يقسّم".



فيما رددت مجموعة تحمل لافتات مكتوبة باللغات التركية والعربية والإنجليزية التكبيرات بشكل متكرر.



وبعد صلاة الصبح، بدأ الموكب بالمسير تجاه الترامواي للوصول إلى جسر غالاطة المطل على مضيق البوسفور.



وشارك في المسيرة وزير الشباب والرياضة عثمان أشكين باك، ورئيس البرلمان التركي السابق مصطفى شنطوب، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة نشر العلوم، عضو المجلس الاستشاري العالي في "وقف شباب تركيا" بلال أردوغان.



ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 قتيلا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.



الأناضول

