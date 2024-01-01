زلزال بقوة 7.4 ريختر يضرب اليابان وتحذيرات من حدوث تسونامي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ضرب زلزال قوي مقاطعة إيشيكاوا في، وسط اليابان، اليوم الاثنين، بحسب ما أوردته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية، الاثنين، بوقوع زلزال في وسط اليابان بقوة 7.4 درجة على مقياس "ريختر"، وسط توقعات بحدوث موجات تسونامي وسط البلاد وعند الساحل الغربي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان.

وأصدرت السلطات تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في مقاطعات نيجاتا وتوياما وإيشيكاوا، الواقعة على الجانب المطل على بحر اليابان من البلاد.