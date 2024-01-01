قائد الجيش تفقد عددًا من الوحدات العسكرية المنتشرة عملانيًّا

اعلنت قيادة الجيش في بيان، ان قائد الجيش العماد جوزاف عون تفقد عشية رأس السنة عددًا من الوحدات العسكرية المنتشرة عملانيًّا، وزار قيادات لواء المشاة الحادي عشر وفوجَي المدرعات الأول والتدخل الثالث، واطّلع على الإجراءات المتخَذة للحفاظ على الأمن والاستقرار خلال فترة الأعياد.

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