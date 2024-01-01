انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب اليابان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" على طول المناطق الساحلية في مقاطعات إيشيكاوا ونيغاتا وتوياما، بحسب وكالة رويترز.

وتوقعت الوكالة أن تصل موجات تسونامي بارتفاع 5 أمتار إلى منطقة نوتو، على الساحل الغربي.



وكان زلزال قوي بلغت شدته 5,8 درجات على مقياس ريختر، قد هز بتاريخ 20 فبراير الماضي، مدينة أوموري ومقاطعات أخرى في اليابان.

وغالبا ما تشهد اليابان زلازل، إذ تقع على "حزام النار "في منطقة المحيط الهادئ الذي يسجل فيه نشاط زلزالي كثيف يمتد عبر جنوب شرق آسيا، وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

وتعتمد اليابان معايير بناء صارمة جدا لضمان مقاومة الأبنية للهزات القوية، وتقيم بانتظام تدريبات استعدادا لزلازل كبيرة، وفق وكالة فرانس برس.

