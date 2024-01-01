إصابة 355 ألف نازح فلسطيني بالأمراض المعدية في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة أكثر من 355 ألف نازح فلسطيني داخل مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة بالأمراض المعدية، التي تفشت نتيجة حالة الاكتظاظ الشديدة داخل مراكز الإيواء، التي نزح إليها ما يقرب من مليوني فلسطيني، للاحتماء من القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه تم رصد إصابات بوباء الكبد، وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، محذرة من تفشي وباء الكوليرا في صفوف النازحين، وفقدان السيطرة على ظاهرة تفشي أنواع خطيرة من الأوبئة، التي لا تتوفر التطعيمات المناسبة لعلاجها، مع حالة الاكتظاظ الشديدة في المستشفيات، التي خرج معظمها عن الخدمة بعد قصفها ومحاصرتها من قبل قوات الاحتلال، والتي تواصل منع تدفق الأدوية والوقود للمستشفيات في مدينة غزة وشمالها منذ بدء العدوان.