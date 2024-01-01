حركة فتح: المقاومة الفلسطينية حطمت أسطورة "الجيش الذي لا يقهر"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نائب رئيس المجلس الاستشاري لحركة فتح ياسر أبوسيدو، أن المقاومة الفلسطينية حطمت الأسطورة التي وصفها بـ"الكاذبة" للجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر.

وقال أبو سيدو ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الإثنين) من القاهرة إن "الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حطم كافة الاساطيرالإسرائيلية الكاذبة حول أن الجيش الإسرائيلي لا يقهر ولا يدمر ولا ينسحب من أرض المعركة ".

وتوقع المسؤول في حركة فتح بتحقيق الحلم الفلسطيني عام 2024 بإدارك إسرائيل أنها ليست شعب الله المختار وليسوا الجيش الذي لا يقهر وأنهم سرطان في هذه المنطقة، مؤكدا على صمود الشعب الفلسطيني وتماسكه بأرضه في وجه العدوان والتضحية من أجلها بكل غال ونفيس .

وبشأن دعوات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش للعمل على تهجير سكان قطاع غزة وإعادة الاستيطان فيه، أكد أبو سيدو رفض الشعب الفلسطيني بشكل قاطع مثل هذه التصريحات المتكررة لتنفيذ مخططات التهجير القسري،قائلا:"إننا لن نتنازل عن أرضنا .

وشدد أبو سيدو على مواصلة الشعب الفلسطيني في المقاومة حتى يحقق الانتصار على هذا الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرا في الوقت نفسه كافة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ عقود بحق الاطفال والنساء والمقدسات الدينية في الضفة الغربية.