حماس: تصريحات قادة اسرائيل عن تهجير شعبنا من غزّة مجرّد أحلام يقظة

اعتبرت حركة حماس إن "تصريحات أقطاب حكومة الاحتلال الفاشية، حول تهجير شعبنا الفلسطيني، وآخرها حديث الإرهابي الوزير بن غفير عن تهجير شعبنا من قطاع غزة وإقامة المستوطنات فيه؛ هي أحلام يقظة، لن تجد طريقا للتنفيذ، أمام صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي مرّغت أنف هذا العدو الفاشل بتراب غزة خلال معركة طوفان الأقصى".

ولفتت حماس في بيان، الى انه "على المجتمع الدولي والأمم المتحدة، العمل على تفعيل أدوات القانون الدولي في وجه هذه المواقف الفاشية، التي تعتبر جريمة حرب متكاملة، ومحاسبة قادة الكيان المحتل على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا والأطفال والمدنيين العزّل".

وقبيل منقاشة ما يُطلَق عليه "اليوم التالي" في الكابينيت الموسّع، دعا وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير إلى تشجيع هجرة سكان غزة إلى خارج القطاع، و"إعادة سكان ’غوش كطيف’ إلى ديارهم".