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أنشيلوتي يكشف سر تجديد عقده مع الملكي: مدريد فوق الجميع

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-477933-638397282108709926.jpg

2024-01-01 | 18:48

أنشيلوتي يكشف سر تجديد عقده مع الملكي: مدريد فوق الجميع

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كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب ، سر تجديد عقده مع النادي الملكي.
ريال مدريد كان قد أعلن قبل أيام عن تجديد عقد أنشيلوتي ليستمر حتى صيف 2026.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية: "لقد جددت عقدي لأن الفريق كان ناجحا في السنوات الماضية وهذا العام حقق نجاحا أيضا".

وأضاف: "بالنسبة لي، ريال مدريد فوق الجميع، نحن عائلة، والأجواء التي يولدها هذا النادي حوله عائلية للغاية بدءا من الرئيس فلورنتينو بيريز".

وأوضح: "كل واحد منا يصل إلى أفضل ما في نفسه لأننا نعمل في بيئة عائلية".

وأتم: "أنا أعتبر بيريز رب عائلة ورجل حقق في كرة القدم ما لم يتمكن أحد من تحقيقه، وهو يواصل الحفاظ على حافز قوي للغاية لأنه المشجع الأول لهذا النادي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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