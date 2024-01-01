أنشيلوتي يكشف سر تجديد عقده مع الملكي: مدريد فوق الجميع

ريال مدريد كان قد أعلن قبل أيام عن تجديد عقد أنشيلوتي ليستمر حتى صيف 2026.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية: "لقد جددت عقدي لأن الفريق كان ناجحا في السنوات الماضية وهذا العام حقق نجاحا أيضا".



وأضاف: "بالنسبة لي، ريال مدريد فوق الجميع، نحن عائلة، والأجواء التي يولدها هذا النادي حوله عائلية للغاية بدءا من الرئيس فلورنتينو بيريز".

وأوضح: "كل واحد منا يصل إلى أفضل ما في نفسه لأننا نعمل في بيئة عائلية".

وأتم: "أنا أعتبر بيريز رب عائلة ورجل حقق في كرة القدم ما لم يتمكن أحد من تحقيقه، وهو يواصل الحفاظ على حافز قوي للغاية لأنه المشجع الأول لهذا النادي".

