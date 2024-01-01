حزب الله نعى جهاد وموسى شيت وحسين يحيى من بلدة كفركلا الجنوبية

اعلن حزب الله بانه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد جهاد موسى شيت "أبو حسين" من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
كما اعلن بانه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد موسى حسن شيت "هادي" من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
وفي بيان اخر، اعلن بانه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين أحمد يحيى "جواد" من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
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