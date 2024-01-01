انت الان تتابع خبر "حاسة اني جاية من العراق".. شيرين تثير اللغط بشأن طلاقها (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانتشر فيديو لشيرين في حفلة خاصة لها، على مواقع التواصل شبهت به سوء علاقتها مع طليقها حسام حبيب بالأوضاع في العراق قائلة :"حاسة اني جاية من العراق".

وعبر العراقيون عن استيائهم جراء تصريح شيرين، معتبرين ذلك إساءة لبلدهم.



وطالب العراقيين المغنية شيرين عبد الوهاب بتقديم الاعتذار.