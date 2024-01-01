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"حاسة اني جاية من العراق".. شيرين تثير اللغط بشأن طلاقها (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - وانتشر فيديو لشيرين في حفلة خاصة لها، على مواقع التواصل شبهت به سوء علاقتها مع طليقها حسام حبيب بالأوضاع في العراق قائلة :"حاسة اني جاية من العراق".

وعبر العراقيون عن استيائهم جراء تصريح شيرين، معتبرين ذلك إساءة لبلدهم.


وطالب العراقيين المغنية شيرين عبد الوهاب بتقديم الاعتذار.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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