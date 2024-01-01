بالصور.. 12 مخلوقا يتحدون الزمن والكوارث والتطور

محمد اسماعيل - القاهرة - يطلق العلماء مصطلح الحفرية الحية على أي كائن حي لم يتطور بشكل ملحوظ لملايين السنين ويشبه إلى حد كبير الأسلاف الموجودين في السجل الحفري.

صاغ تشارلز داروين مصطلح "الأحفورة الحية" في عام 1859 لوصف الأنواع الحية التي لا تزال تشبه أسلافها منذ ملايين السنين وكانت غالبًا آخر السلالات الباقية. من الناحية التشريحية، تميل هذه الأنواع إلى الظهور دون تغيير، على الرغم من أن الأنواع الجينية تتطور دائمًا.

والأهم من ذلك أن هذه الكائنات نجت من كل الكوارث التي ضربت الأرض، وأكبرها الكويكب الذي ضرب الأرض قبل أكثر من 60 مليون سنة ودمر أكثر من ثلاثة أرباع أشكال الحياة.

نستعرض هنا 12 من الحفريات الحية الأكثر روعة، وفقا لموقع مجلة لايف ساينس.

سمكة السيلكانث

السيلكانث، سمكة عظمية قديمة بعيدة المنال تعيش في أعماق البحار، وتسمى أيضا لازاروس، وتوجد قبالة سواحل أفريقيا وإندونيسيا. ظهرت لأول مرة في السجل الأحفوري منذ 400 مليون سنة خلال العصر الديفوني (منذ 419.2 إلى 358.9 مليون سنة)، وتوقفت عن الظهور في الوقت الذي انقرضت فيه الديناصورات غير الطيور.

اعتقد العلماء أن هذه المخلوقات المهددة بالانقراض قد انقرضت بالفعل منذ أكثر من 65 مليون سنة، حتى تم اكتشاف سمكة السيلكانث في غرب المحيط الهندي قبالة سواحل جنوب أفريقيا في عام 1938. وبسبب هذا الظهور غير المتوقع، أصبحت تعرف باسم لازاروس.

يمكن أن تنمو أسماك السيلكانث حتى يصل طولها إلى (2 متر) ويصل وزنها إلى (90 كجم). ووجدت إحدى الدراسات أدلة على أن هذه المخلوقات يمكن أن تعيش إلى 100 سنة.

سرطان حدوة الحصان

ظهرت سرطانات حدوة الحصان لأول مرة منذ أكثر من 300 مليون سنة، ما يجعلها أقدم من الديناصورات غير الطيرية. لم تتطور الأنواع كثيرًا في ذلك الوقت. على الرغم من أن سرطانات حدوة الحصان تشبه إلى حد كبير سرطانات ما قبل التاريخ، إلا أنها أكثر ارتباطًا بالعناكب والعقارب.

السرطانات لها هيكل خارجي قوي، 10 أرجل للمشي عبر قاع المحيط وزوج واحد من الأرجل، لنقل الطعام إلى أفواهها. يحتوي دمهم على بروتين أساسه النحاس ويتحول إلى اللون الأزرق عند تعرضه للأكسجين. يُستخدم دم السلطعون في الأبحاث الطبية كجزء من تطوير اللقاحات.

القرش العفريت

القرش العفريت هو نوع نادر وشرير من الأسماك التي تعيش في أعماق المحيطات الهادئ والأطلسي والهندي، وظهرت لأول مرة قبل 125 مليون سنة. يمتلك القرش العفريت بعض التعديلات الفريدة التي تجعله حيوانًا مفترسًا مميتًا، مثل الخطم الطويل المسطح المليء بالمستقبلات الكهربائية، ما يمكنه من استشعار المجالات الكهربائية لفريسته. كما أنه يحتوي على فك مملوء بأسنان متصلة بالأربطة. يمكن أن تمتد تلك الأسنان من فمه لتلتقط الفريسة عندما تعض.

يمتلك القرش العفريت جسمًا مترهلًا مغطى بجلد وردي اللون ويمكن أن يصل طوله إلى (4 أمتار) ويصل وزنه إلى (210 كجم). زعانفه صغيرة، ويتحرك بشكل أبطأ من أنواع أسماك القرش الأخرى.

خلد الماء منقار البط

خلد الماء منقار البط هو حيوان ثديي متكيف مائيًا ظهر لأول مرة قبل أكثر من 110 مليون سنة خلال العصر الطباشيري (منذ 145 إلى 66 مليون سنة). وجدت دراسة نشرت عام 2008 في مجلة Nature أن الشفرة الوراثية لخلد الماء تتكون من مزيج من الثدييات والطيور والزواحف.

أرنب أمامي

أرنب أمامي هو نوع ذو فراء داكن، ويعد آخر البقايا الحية لأنواع الأرانب البدائية التي انقرضت في البر الرئيسي الآسيوي خلال عصر البليستوسين (منذ 2.6 مليون إلى 11700 سنة). الآن تعيش فقط على جزيرتين صغيرتين قبالة سواحل اليابان، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض حيث لم يتبق منها سوى 5000. يسكن الأرنب الأمامي في الغابات والجحور، وهو صغير الحجم ومميز المظهر وله آذان قصيرة ومخالب طويلة.

قواقع رخويات نوتيلوس

النوتيلوس هي رأسيات الأرجل، أو الرخويات البحرية، وواحدة من أقدم أنواع "الحفريات الحية" على الأرض. هذه المخلوقات ذات القشرة الحلزونية لم تتغير كثيرًا منذ ظهورها لأول مرة قبل أكثر من 500 مليون سنة خلال عصر حقب الحياة القديمة المبكر (منذ 541 إلى 252 مليون سنة). يتواجد النوتيلوس في غرب المحيط الهادئ والمحيط الهندي، ويعيش في غرفة كبيرة من قشرته الصلبة ويستخدم الدفع النفاث للسباحة والتغذية في المحيط.

تنين كومودو

تنين كومودو هو أحد الزواحف السامة القديمة التي كانت موجودة منذ ملايين السنين. وهي تعيش في مجموعة جزر سوندا الصغرى في إندونيسيا، بما في ذلك جزيرة كومودو. واكتشف العلماء أن أسلافه الذين يشبهونهم ظهروا في أستراليا منذ حوالي 100 مليون سنة. يمكن أن يصل طول أكبر سحلية في العالم إلى (3 أمتار) ويمكن أن يصل وزنها إلى (150 كجم). يمكن لهذا المفترس أن يأكل ما يصل إلى 80٪ من وزن جسمه في وجبة واحدة.

الضفدع الأرجواني

تم اكتشاف الضفادع الأرجوانية، المعروفة أيضًا باسم الضفادع ذات الأنف الخنزير، في عام 2003، وقد تطورت بشكل مستقل لمدة 100 مليون سنة. (حقوق الصورة: مكتبة صور الطبيعة/علمي)

الضفدع الأرجواني، ويسمى أيضًا الضفدع ذو الأنف الخنزير، هو نوع برمائي نادر، وتطور بشكل مستقل لمدة 100 مليون سنة. اكتشف العلماء هذا النوع في منطقة جاتس الغربية في الهند في عام 2003. ويقضي الضفدع الأرجواني معظم حياته تحت الأرض، ويظهر لفترة وجيزة للتكاثر. يمتلك الضفدع الأرجواني جسمًا منتفخًا وأرجلًا قصيرة ورأسًا صغيرًا.

الجرذ الصخري اللاوسي

تم اكتشاف الجرذ الصخري اللاوسي لأول مرة في عام 2005 في لاوس، وهو آخر عضو على قيد الحياة من عائلة الحفريات القديمة Diatomyidae، التي يُعتقد أنها انقرضت منذ 11 مليون سنة. يُلقب هذا النوع القديم بـ "الجرذ السنجاب"، وله شعر داكن ويشبه الجرذ، ولكن بذيل رقيق للسنجاب.

الصرصار

تنتمي الصراصير إلى واحدة من أقدم رتب الحشرات، وهي Blattodea، والتي تتكون من الصراصير والنمل الأبيض. تعود السجلات الأحفورية للصراصير المبكرة إلى ما قبل أكثر من 300 مليون سنة، أي إلى العصر الكربوني العلوي. هناك ما يقرب من 4000 نوع من الصراصير الموجودة في جميع أنحاء العالم، وهي تشبه نظيراتها الحفرية.

خنزير الأرض

خنزير الأرض هو حيوان ثديي ليلي ومنعزل يعيش في أفريقيا، ظهر لأول مرة قبل أكثر من 50 مليون سنة، وفقًا للسجلات الأحفورية. آخر عضو متبقي من رتبة Tublidentata القديمة، لم يتطور هذا النوع كثيرًا في ذلك الوقت، ما يجعله أحفورة حية. يُترجم اسمه إلى "خنزير الأرض" باللغة الأفريكانية لأن جسمه يشبه الخنزير، على الرغم من أن هذا النوع هو الأكثر ارتباطًا بالفيل.

شجرة الجنكة

تعد شجرة الجنكة، المعروفة أيضًا باسم شجرة كزبرة البئر، من أنواع الأشجار المرنة بشكل لا يصدق - والرائحة الكريهة - التي عاشت بعد الديناصورات ونجت من قنبلة هيروشيما الذرية. تظهر السجلات الأحفورية لأوراق الجنكة أنها لم تتغير كثيرا طوال 200 مليون سنة. وتعد هذه الحفرية الحية من أقدم أنواع الأشجار في العالم، وهي آخر الأنواع الباقية من مجموعة الأشجار التي كانت موجودة قبل تجول الديناصورات على الأرض.