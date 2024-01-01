زلزال "خفيف" ضرب منطقة لوس انجليس في اليوم الاول من 2024

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن العام الجديد بدأ بزلزال بقوة 4,1 درجة ضرب منطقة لوس انجليس بكاليفورنيا، دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

ووقع الزلزال على بعد 19 كلم قبالة رانشو بالوس فيرديس التي تبعد حوالي 50 كلم من لوس انجليس وفقا للمصدر نفسه.

تضرب هذه الولاية الواقعة على الساحل الغربي الاميركي زلازل بانتظام. ووفقا لعلماء الزلازل، فمن شبه المؤكد أن زلزالا قادرا على التسبب بدمار كبير سيضرب كاليفورنيا في العقود المقبلة.

كما بدأ العام الجديد بحدوث زلازل في اليابان تسببت بأضرار كبيرة ومقتل اربعة اشخاص.