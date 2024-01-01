مقتل أربعة في مقاطعة إيشيكاوا اليابانية إثر الزلزال

تأكد مقتل أربعة أشخاص في مقاطعة إيشيكاوااليابانية بعد زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب البلاد اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن فريق إدارة الأزمات في المقاطعة.

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