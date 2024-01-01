شكرا لقرائتكم خبر تسونامي يثير الرعب في اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاشت اليابان ساعات طويلة من الرعب في المناطق التي ضربتها زلازل وسط البلاد أمس، والتي بلغت قوة أشدها 7.6 درجات على مقياس ريختر، وتسببت في حدوث موجة تسونامي بارتفاع متر واحد ضربت الساحل الغربي بطول بحر اليابان، مع تحذيرات من أنها قد تصبح الأكبر منذ 2011.

وقالت وكالة رويترز إن هناك المزيد من موجات تسونامي متوقعة، في وقت أصدرت فيه وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات لمقاطعات إيشيكاوا ونيغاتا وتوياما الساحلية.

وأشار المتحدث باسم الحكومة هاياشي يوشيماسا، في مؤتمر صحفي طارئ، إلى أن السلطات لا تزال تتحقق من حجم الأضرار، ونبهت السكان للاستعداد لهزات أخرى محتملة، وأظهرت مقاطع فيديو مباني متضررة إثر الزلزال.

وأعلنت هيئة تنظيم الأنشطة النووية في اليابان، أنه لم يتم تأكيد أي خلل في محطات الطاقة النووية على طول بحر اليابان، بما في ذلك 5 مفاعلات نشطة في محطتي أوهي وتاكاهاما، اللتين تشغلهما شركة كانساي للطاقة الكهربائية في مقاطعة فوكوي.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، انهيار أحد المباني في لقطات مصورة من أحد الشوارع، وسط هلع المارة.

وانتشر مقطع آخر من أحد المنازل حيث اهتز المبنى بقوة، وحاول الشخص بداخله التمسك بالأجهزة الموجودة به خوفا من السقوط، وحفاظا على أقل الأضرار.