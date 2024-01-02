ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل في اليابان إلى 30 قتيلا

ارتفعت حصيلة الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت مناطق عدة وسط اليابان الى "30 قتيلا على الأقل بينما أصيب 14 شخصا بجروح بالغة"، وفق ما أفادت السلطات المحلية.
وأوضحت حكومة مقاطعة إيشيكاوا أن "نصف الوفيات سجّلت في مدينة واجيما الساحلية، حيث اندلع حريق كبير أتى على عدد من المنازل".
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