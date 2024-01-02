150 % زيادة في عدد الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية

وقالت "هيئة الأسرى والمحررين"، التابعة للسلطة الفلسطينية، و"نادي الأسير"، في بيان مشترك، إن "عمليات الاعتقال تركزت في بلدة "قطنة" بالقدس والتي طالت 12 مواطناً فلسطينيا على الأقل، وأفرج عن مجموعة منهم لاحقاً، بينهم سيدة اعتقلها الاحتلال كرهينة، بعد عملية تحقيق ميداني، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: نابلس، الخليل، بيت لحم، طولكرم، ورام الله"، وأشار البيان إلى أن "قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين"، وأكد البيان ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد الـ 7 أكتوبر 2023 إلى نحو 4910، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
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