"يديعوت أحرونوت": آلاف الجنود يغادرون غزة وبعضهم يستعد للتصعيد مع "حزب الله"

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "الجيش الإسرائيلي سوف يستعد لسحب 5 ألوية من قطاع غزة، وسط تقارير عن انسحاب دباباته من مناطق عدة في القطاع".

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن "هناك انتقالًا إلى مرحلة أكثر تركيزًا، سوف تستغرق ستة أشهر"، موضحة ان "بعض المقاتلين الذين سيغادرون القطاع سيكونون مستعدين لسيناريو التصعيد في الشمال، فالوضع هناك لا يمكن أن يستمر. الأشهر الستة المقبلة هي فترة حرجة".

وأكد المصدر أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء آلاف المقاتلين من قطاع غزة، بمن فيهم جنود الاحتياط الذين سيعودون إلى عائلاتهم ووظائفهم، في خطوة ينظر إليها دوليا على أنها رد على الضغوط الأمريكية للانتقال إلى المنطقة الثالثة الأقل صرامة من الحرب ضد حماس".

ولفت المصدر للصحيفة الى أن "بعض الجنود الذين سيغادرون غزة سيكونون مستعدين لاحتمال التصعيد ضد "حزب الله" على الجبهة الشمالية، حيث تزايدت، في الأيام الأخيرة، عمليات تبادل إطلاق النار المتكررة على الحدود". وأشار إلى أن "الوضع على الجبهة اللبنانية لا يمكن أن يستمر. فترة الأشهر الستة المقبلة هي لحظة حرجة".

واوضح المصدر إن "إسرائيل ستنقل رسالة مماثلة إلى المبعوث الأميركي الخاص، آموس هوكستين، الذي من المتوقع أن يزور المنطقة قريبا من أجل الدفع نحو تسوية مع حزب الله".

وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة تحاول صياغة اتفاق من شأنه أن يبقي "حزب الله" بعيدا عن الحدود، في مقابل المفاوضات بشأن الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان.

وقد أشارت إسرائيل مرارا، في الأسابيع الأخيرة، إلى أنه ومن دون تسوية سياسية من شأنها إبعاد "حزب الله"، فإنها ستضطر إلى استخدام القوة العسكرية.