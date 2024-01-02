النيران تشتعل في طائرة يابانية أثناء الهبوط

وكانت الطائرة التي تحمل رقم الرحلة JAL 516، أقلعت من هوكايدو، وقال المسؤولون إنه من المحتمل أن يكون هناك 300 أو 400 شخص على متنها، وذكر أحد الشهود أنه رأى طائرة "تنفجر" أمامهم.
وأظهر مقطع آخر رجال الإطفاء وهم يحاولون يائسين السيطرة على الحريق، الذي انتشر ليغطي معظم أجزاء الطائرة.
وشوهد الركاب وهم يقومون بإخلاء الطائرة، ويتسابقون بعيدًا عنها. وأكدت الخطوط الجوية اليابانية أنه تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 367 راكبًا، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الـ12 الإضافيين، ومع ذلك، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية NHK أن 6 من ضباط خفر السواحل اليابانيين ما زالوا في عداد المفقودين.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) عن شركة JAL قولها إنها تعتقد أن طائرتها أصيبت بطائرة أخرى، ربما تكون طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني. وقال خفر السواحل الياباني إنه يتحقق من التقارير التي تفيد بحدوث تصادم بين طائرته ورحلة الخطوط الجوية اليابانية (JAL). ولم يكن لديها مزيد من التفاصيل.
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