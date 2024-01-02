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في حماية شرطة الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مع تنفيذ  جولات استفزازية في باحاته، وأداء طقوسا تلمودية.

وأفاد شهود عيان، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المُستوطنين في مُحاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيًا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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