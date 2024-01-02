بداية 2024.. ارتفاع أسعار الإنترنت والكهرباء وترقب للبنزين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بدأ العام الجديد 2024، بقرارات رفع أسعار عدد من الخدمات سواء الحكومية أو التي تقدمها شركات، وكان أبرزها الكهرباء والإنترنت وأسعار مترو الأنفاق فيما يترقب أسعار البنزين.

ورفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة، لتطبق خلال الفترة من يناير 2024 وحتى 30 يونيو المقبل، سواء للاستهلاك المنزلي أو التجاري.

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قبل وبعد".. ما هي قيمة الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء بعد تطبيقها؟

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسبة وصلت إلى 30%، وذلك بداية من 5 يناير الجاري. فيما تدرس شركات الاتصالات الأخرى رفع أسعار باقاتها.

كما أعلنت شركات الاتصالات قبل أيام، زيادة أسعار كروت الشحن الفكة، وأسعار الفواتير وباقات إنترنت المحمول في شركات الاتصالات الأربعة.

للمزيد: زيادة في أسعار كروت الفكة لشركات المحمول الأربعة

للمزيد: تفاصيل أسعار باقات الإنترنت الأرضي من "وي" بعد الضريبة

بعد وي.. فودافون وأورنج واتصالات تدرس سيناريوهات أسعار الإنترنت الأرضي

ورفعت وزارة النقل بداية من يوم الاثنين، أسعار تذاكر المترو على جميع الخطوط بين جنيه وجنيهين، واستحداث تذكرة بـ 15 جنيها.

للمزيد: زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بداية من اليوم

ويترقب إعلان الأسعار الجديدة للبنزين خلال الشهر الجاري والتي يتم تحديدها لمدة 3 أشهر، وكانت الحكومة رفعت في نوفمبر الماضي أسعار البنزين بأنواعه وأبقت السولار بدون تغيير.

للمزيد: زيادة بين جنيه و125 قرشا للتر.. ننشر أسعار البنزين قبل وبعد رفعها