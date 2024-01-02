صواريخ روسيا الباليستية تضرب أكبر المدن الأوكرانية

تعرضت أكبر مدينتين في أوكرانيا لهجوم بصواريخ باليستية روسية تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ما يقرب من 100 آخرين، حسبما قال مسؤولون، مع اقتراب الحرب من عامها الثاني.

وتواجه أوكرانيا قوات الكرملين وقصفهم الشتوي للمناطق الحضرية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قناته على Telegram إن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب 92 في العاصمة كييف وفي شمال شرق خاركيف، عندما سقطت صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي يمكن أن تطير بسرعة 10 أضعاف سرعة الصوت على مباني المدينة. وأضاف على موقع X، تويتر سابقًا، إن روسيا أطلقت ما يقرب من 100 صاروخ من أنواع مختلفة. وزعم أنه تم إسقاط ما لا يقل عن 70 صاروخ، جميعها تقريبًا في منطقة كييف، وقال إن أنظمة الدفاع الجوي التي يوفرها الغرب مثل باتريوت و NASAMS أنقذت مئات الأرواح.

مستودعات الأسلحة

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها شنت ضربات صاروخية وطائرات مسيرة على منشآت صناعية عسكرية في كييف وما حولها. وأضافت أن مستودعات تخزين الصواريخ والذخائر التي يزودها بها حلفاء أوكرانيا الغربيون استهدفت أيضا.

وأضاف: «لقد تم تحقيق هدف الضربة، وتم إصابة جميع الأهداف»، دون الخوض في تفاصيل. ولم يكن من الممكن التحقق بشكل مستقل من مزاعم أي من الجانبين.

وقال زيلينسكي إنه منذ يوم الأحد، أطلقت القوات الروسية حوالي 170 طائرة بدون طيار من طراز «شاهد» و«عشرات الصواريخ من مختلف الأنواع» في هجوم ضد أهداف أوكرانية. وأضاف أن معظمها استهدف مناطق مدنية.

مدينة بيلغورود

وفي اليوم التالي، أدى قصف مدينة بيلغورود الحدودية الروسية إلى مقتل أكثر من عشرين شخصًا. وألقت روسيا باللوم على أوكرانيا في الهجوم وردت مرارا وتكرارا منذ ذلك الحين.

كان الهجوم على بيلغورود واحدًا من أكثر الهجمات دموية التي وقعت على الأراضي الروسية منذ أن بدأ غزو موسكو واسع النطاق لأوكرانيا قبل أكثر من 22 شهرًا. وقال مسؤولون روس إن عدد القتلى بلغ 25 حتى يوم الإثنين، بينهم خمسة أطفال.

وتتعرض المدن في جميع أنحاء غرب روسيا بانتظام لهجمات بطائرات بدون طيار منذ شهر مايو، على الرغم من أن المسؤولين الأوكرانيين لم يعترفوا أبدًا بمسؤوليتهم عن الهجمات على الأراضي الروسية أو شبه جزيرة القرم التي ضمتها.

وقال بوتين: «لن تمر جريمة واحدة ضد سكاننا المدنيين دون عقاب»، واصفا القصف على بيلغورود بأنه «عمل إرهابي». «إنهم يريدون ترهيبنا وخلق حالة من عدم اليقين داخل بلدنا. سنكثف الإضرابات».

وأطلقت روسيا حوالي 90 طائرة بدون طيار من نوع شاهد عبر أوكرانيا يوم الإثنين.

واتهم بوتين الدول الغربية باستخدام أوكرانيا لمحاولة «وضع روسيا في مكانها». وبينما تعهد بالانتقام، أصر على أن روسيا لن تستهدف سوى البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

صاروخ كينجال «Kh-47M2 Kinzhal»

- وتعني «الخنجر»، وهو من الأسلحة الروسية الباليستية «فرط الصوتية» (Hypersonic).

- كشف عنها بوتين في مارس 2018 أطلق عليها وصف «السلاح المثالي».

- استعملتها موسكو لأول مرة في حربها على أوكرانيا.

- وهو صاروخ باليستي فرط صوتي يُطلق من الجو.

- نادرا ما تستخدم القوات الروسية مثل هذه الصواريخ باهظة الثمن ضد أوكرانيا بسبب مخزونها المحدود.

- يمكن تزويدها برأس حربية تقليدية أو نووية، مثل مادة «تي إن تي» (TNT) المتفجرة، ويبلغ وزن هذه الرأس نحو 500 كيلوغرام.

- مصمم ليطلق من على متن طائرات مقاتلة مثل «ميغ 31»، وتوبوليف 22، ويمكن إطلاقه أيضا من السفن والغواصات.

- مخصص لتدمير السفن الحربية الكبيرة وحاملات الطائرات، ويستطيع تدميرها بشكل كامل أو جزئي.

- له قدرة عالية على إصابة الأهداف بدقة متناهية تشبه دقة القنص، وانحرافه لا يتجاوز مترا واحدا.

- ينطلق بسرعة تبلغ نحو 5 آلاف كيلومتر في الساعة وهو ما يعادل أكثر من 4 أضعاف سرعة الصوت.

- يمكن لسرعته أن تصل إلى نحو 12 ضعف سرعة الصوت، أي 14 ألفا و800 كيلومتر/ساعة

- تجعله سرعته العالية أكثر قدرة على اختراق الأهداف المدرعة بشدة. مداه يصل إلى 3 آلاف كيلومتر.

- يستطيع القيام بمناورات خلال كل مرحلة من مراحل طيرانه تمكنه من تجنب منصات الدفاع الجوي