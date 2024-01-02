افاد مصدر فلسطيني مطلع لـ"الأناضول" بان حركة "حماس" أبلغت الوسطاء بتجميد أي نقاش عن الهدنة وتبادل الأسرى، وذلك بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية.

كانت هذه تفاصيل خبر الأناضول: "حماس" أبلغت الوسطاء بتجميد أي نقاش عن الهدنة وتبادل الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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