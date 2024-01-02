انت الان تتابع خبر جامعة البصرة تعلن تعطيل الدوام وتأجيل الامتحانات الأربعاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت جامعة البصرة، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي وتأجيل الامتحانات ليوم غد.

وقالت رئاسة الجامعة في بيان، إنه "حسب توجيهات رئيس جامعة البصرة الاستاذ الدكتور سعد شاهين حمادي، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء الموافق 2024/1/3 وتأجيل الامتحانات تزامناً مع ذكرى استشهاد " قادة الـنصر".





وأعلنت 15 محافظة بينها البصرة، عن تعطيل الدوام الرسمي بدوائرها يوم غد بمناسبة ذكرى اغتيال "قادة النصر".

وفي 3 كانون الثاني 2020 نفذت طائرة مسيرة أمريكية غارة جوية استهدفت نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس التابع الى الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد الدولي.