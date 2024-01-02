بعد إعلان أديس أبابا.. منظمة إيغاد تدعو حمدوك لبحث وقف الحرب في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - يتوجه وفد من تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية “تقدم”، غدًا الأربعاء إلى جمهورية جيبوتي، لبحث سياق جهود وقف الحرب وإحلال السلام في السودان.

وكشفت التنسيقية، أن منظمة إيغاد الذى يرأسها حاليًا إسماعيل قيلي رئيس جمهورية جيبوتي، قدمت دعوة لهم لمناقشة جهود وقف الحرب في السودان، بعد ساعات من إعلان الأتفاق الإطاري في أديس أبابا مع حميدتي.

قوي التنسيقية عقدت اجتماع مع دقلو

عقدت قوي التنسيقية، علي مدار يومي الأثنين والثلاثاء الماضيين، لقاء مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، من نوعه منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي، أسفر علي توقيع إعلان أديس أبابا.

وقع الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس القوي التنسيقية المدنية “تقدم”، وقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، اليوم الثلاثاء في أثيوبيا، علي توقيع إعلان أديس أبابا للعمل علي وقف الحرب في البلاد، حيث ينتظر عقد اجتماع مماثل بقائد الجيش عبدالفتاح البرهان.

منظمة إيغاد

في نهاية شهر ديسمبر، ناشدت الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ومحمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، بعقد لقاء من أجل الأتفاق علي وقف إطلاق النار فورًا، مع ضرورة الوصول المساعدات للمتضرري الحرب.

ورغم ترحبيهم ، باللقاء اليوم الخميس الماضي ، إلا أن إيغاد، أعلنت في خطاب رسمى تأجيل لقاء البرهان وحميدتي لـ"أسباب فنية".

و لكن حسب ما اعلن وزير الخارجية محمود على يوسف، خلال الأيام الماضية، أن منظمة إيغاد انهت كل الترتيبات الفنية وأصبحت جاهزة، للقاء الفريق عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة ومحمد حمدان دقلو “حميدتي” قائد الدعم السريع خلال الأسبوع القادم.

رئيس إيغاد يلتقي بحميدتي

التقى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المقلب بـ"حميدتي ورئيس جيبوتي "، في ثالث محطة أفريقية له، بالرئيس إسماعيل عمر قيلي رئيس دولة جيبوتي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا “إيغاد”.

ورحب دقلو، في تغريدة عبر منصة إكس “تويتر سابقًا”، بزيارته بجمهورية جيبوتي ولقاءه مع الرئيس منظمة إيغاد إسماعيل عمر قيلي، مؤكدًا بتقديم شرح وافي لتطورات الأوضاع فى السودان، لإنهاء معاناة الشعب السوداني.

وقال حميدتي، إن أكد الالتزام التام بمخرجات مؤتمر رؤساء الإيغاد، مؤكدًا استعداده بالتفاوض وتحقيق السلام العادل والشامل دون شروط.

الحرب في السودان

في 15 أبريل 2023، شهد السودان حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، نتج عنه مقتل أكثر من 9 آلاف قتيل، علاوة عن نزوح ما يقرب من 6 ملايين مواطن داخل وخارج البلاد، بحسب الأمم المتحدة.