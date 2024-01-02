الفصائل الفلسطينية: اغتيال العاروري هو عدوان على الأمة العربية والإسلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت الفصائل الفلسطينية، الحداد الوطني العام والإضراب الشامل والتحرك الثوري في كل الساحات والجبهات، بعد اغتيال صالح العاروري القيادي البارز بحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

ودعت الفصائل الفلسطينية في بيان لها، للرد على جريمة اغتيال العاروري بقوة من كل الساحات والجبهات.

ولفت البيان إلى أن اغتيال العاروري هو عدوان على الأمة العربية والإسلامية وليس فقط على لبنان وفلسطين.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اغتيال صالح العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت بلبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الاستهداف جاء بطائرة مسيرة، حيث سقط نحو 4 شهداء حتى الآن بينهم صالح العاروري في بيروت، حيث إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحماس في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن هناك دوي انفجار في منطقة الشياح - المشرفية جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت.

وسبق وقام الاحتلال الإسرائيلي بقصف بالطيران والمدفعية، على مناطق في جنوب لبنان وسط تحليق طيران استطلاع فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.