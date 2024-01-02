بعد تعديلها.. المواعيد الجديدة لانقطاع الكهرباء في الإسكندرية - تعرف على منطقتك

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، المواعيد الجديدة لانقطاع التيار الكهربائي بكافة أحياء المحافظة، والمزمع تنفيذها بدءًا من غد الأربعاء، إذ سيجري ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزارة الكهرباء قررت ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة "ساعتين" بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.

ويمكن لقاطني محافظة الإسكندرية التعرف على مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بعد تعديلها من خلال الضغط على الرابط التالي: