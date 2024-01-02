شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قصف كييف.. أوكرانيا تناشد العالم من أجل شحنات أسلحة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا العالم، إرسال أسلحة جديدة إلى بلاده، بعد شن روسيا ضربات جوية كبيرة جديدة واسعة النطاق على كييف ومدن أخرى.

وكتب كوليبا عبر منصة "إكس": "لا بد أن يدرك النظام الإرهابي في موسكو أن المجتمع الدولي لن يغض الطرف عن قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".

أنظمة دفاع جوي

وتطلب أوكرانيا على وجه التحديد، أنظمة دفاع جوي جديدة بذخيرتها، وطائرات مسيرة قتالية من كل الأنواع وصواريخ يتجاوز مداها 300 كيلومتر.

وفي نفس الوقت، دعا كوليبا إلى إتاحة الأموال الروسية المجمدة لأوكرانيا، قائلاً إن الدبلوماسيين الروس يجب أن يتم عزلهم في "العواصم المعنية" والمنظمات الدولية.

رئيس الأركان الأوكراني

وأوضحت وزارة الخارجية أن الهجوم الذي شنته روسيا اليوم كان موجها ضد أهداف مدنية "حصريا".

ورغم ذلك، كتب رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني في وقت سابق عبر تطبيق تليجرام أنه جرى ضرب أهداف صناعية وعسكرية أيضا فضلا عن الأهداف المدنية والبنية التحتية الحيوية.

وقصفت القوات الجوية الروسية صباح اليوم العاصمة كييف ومدينة خاركيف شرقي البلاد بالصواريخ، وسبق هذا القصف هجوم بالطائرات المسيرة.