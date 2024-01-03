الولايات المتحدة وبريطانيا تبحثان الصراع في فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، الصراع بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك الحاجة إلى تحسين حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

كما ناقش الجانبان أهمية العمل الجماعي المتعدد الأطراف لمعالجة التهديدات التي تواجه المصالح العالمية والتي تشكلها هجمات الحوثيين المدعومة من إيران على الشحن التجاري في البحر الأحمر، وفق بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا الجهود المستمرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.