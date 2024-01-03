نشرة التوك شو.. "الوزير" يكشف أسباب تحريك أسعار تذاكر المترو.. ومفكر استراتيجي: إسرائيل غرقت في الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

مفكر استراتيجي يكشف أسباب فشل إسرائيل في التعامل مع الأنفاق

كشف المفكر الإستراتيجي، اللواء سمير فرج، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ركز الهجوم فى البداية على شمال غزة، وكان يخطط لدفع الشعب الفلسطيني للنزوح نحو سيناء.

وأضاف فرج خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن المدن مقبرة لأى جيش فى العالم ولذلك تحقق المقاومة إنجازات كبيرة.

وأوضح فرج، أن المقاومة الفلسطينية تستخدم سلاح آر بي جي لتدمير الدبابات الاسرائيلية وحطمت أساطير الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية.

وأشار إلى فشل أجهزة المخابرات الإسرائيلية الثلاث في التنبؤ بعملية طوفان الأقصى التي باغتت بها المقاومة الفلسطينية دولة الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.

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- مصطفى الفقى: لأول مرة يتم تهديد مصير اتفاقية كامب ديفيد

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي: إن العلاقات المصرية الإسرائيلية هى عمود السلام فى الشرق الأوسط، مبينا أنه إذا انهار جدار السلام بين مصر وإسرائيل وانهارت اتفاقية كامب ديفيد سنكون أمام وضع خطير.

وأضاف الفقى خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، اليوم الثلاثاء: إن اتفاقية السلام حمت إسرائيل من كثير من التصرفات التى من الممكن أن تؤثر عليها بالسلب وإضعاف مصر هى الجائزة الكبرى لإسرائيل.

وتابع: مصر كانت حريصة على أن تكون حدود إسرائيل مؤمنة، مشيرا إلى أن إسرائيل دولة بلا سيطرة ولا أتصور وجود علاقات جيدة لها مع مصر بدون اتفاقية السلام.

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- لميس الحديدي تعليقا على زيادة الأسعار: "بالراحة شوية علينا يا حكومة"

علقت الإعلامية لميس الحديدى، على زيادة أسعار الكهرباء والمترو والقطارات والانترنت الارضى والموبايل والأسمنت والحديد.

وقالت الحديدي خلال تقديمها برنامج على كلمة أخيرة المذاع على قناة أون، مساء الثلاثاء، إن تسجيل أسعار بيع وشراء السيارات زادت 5 أضعاف، مردفة: "السنة دي داخلة علينا برجلها الشمال، وهناك موجة من رفع الأسعار".

وأوضحت الحديدى؛ أن هذه الموجة من رفع الأسعار متوقعة من أهل الاقتصاد، منوهة أن الأزمة مستمرة ولا توجد حلول واضحة، إضافة إلى استمرار التضخم والخلل فى سعر الصرف، معقبة: "الناس العادية محتاجة تفهم لماذا يحدث هذا لكي تستطيع أن تضبط أحولها وأسئلة الناس كثيرة".

وأضافت: "بالراحة شوية علينا يا حكومة بلاش الدخلة العنيفة من أول السنة"، متسائلة: "ماذا سيحدث ولماذا عملية المفاجأة في الإعلان عن الزيادات؟".

وأكملت: "بالنسبة للموبايلات فيهم الخير، أبلغونا قبل تنفيذ القرار بأربع أيام"، مؤكدة أنه لا يمكن أن نستمر فى هذه السياسات، ويجب على الحكومة أن تقيم مبادرتها وأثر هذه المبادرات.

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- وزير النقل يكشف رد فعل الرئيس بعد انطلاق أول شاحنة من الأردن للإسكندرية

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تفعيل خط التجارة العربي الرابط بين مصر والأردن والعراق، وانطلاق أول شاحنة من الأردن في اتجاه الإسكندرية ومن ثم إلى إيطاليا.

وعبر كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، عن انبهاره بهذا الحدث، قائلا: "بس ما شاء الله، لنا كمصريين أن نفتخر بما يحدث من تنمية".

وقال وزير النقل، أنه تواصل مع الرئيس السيسي أول أمس ليطلعه على انطلاق أول شاحنة، كاشفا عن رد فعل الرئيس السيسي والذي جاء كالتالي: "مبروك شدوا حيلكم"، ولفت إلى أن الرئيس أشاد بسرعة تنفيذ هذا المشروع وإنجازه وانطلاقه على أرض الواقع.

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- "الزراعة": لا يوجد عجز في تقاوي البطاطس والكميات المتاحة تكفي للعروة الصيفية

أكد الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الكميات الواردة الفعلية من تقاوي البطاطس حتى الآن أكثر من 115 ألف طن،مشيرا إلى أن هناك شحنات أخرى ستصل قريبا، بالإضافة إلى 20 ألف طن ناتج محلي (الجيل الثالث) ليكون إجمالي المتاح الفعلي 135 ألف طن.

وقال عضام - في بيان اليوم الثلاثاء - إن الاحتياجات الفعلية للزراعة بمصر تتراوح ما بين 110 إلى 120 ألف طن من تقاوي البطاطس، ورغم أن السوق بهذا الشكل يعتبر منضبطا من حيث الاحتياجات الفعلية للزراعة والمتوفر من التقاوي إلا أن بعض التجار يلجأون إلى التلاعب في الأسواق بإعادة البيع والشراء وإطلاق الشائعات الخاصة بانخفاض الكميات المستوردة بغرض تحقيق مكاسب مادية، ولذلك تعلن وزارة الزراعة عن الكميات الواردة من الخارج وتوعية المزارعين بعدم الوقوع فريسة لاستغلال التجار، حيث إن التقاوي المستوردة والمحلية تكفي لزراعة العروة الصيفية.

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- وزير النقل: حصول من يزيد عمره عن 70 سنة على تذاكر مترو مجانية مدى الحياة

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن نسبة الخصم على أسعار اشتراكات مترو الأنفاق لكبار السن فوق 60 عاما على جميع الخطوط وصلت لـ 61%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء ، أنه من حق من هم فوق الـ70 عاما الحصول على تذاكر مجانية مدى الحياة.

وأكد وزير النقل، أن وزارة النقل تحصل على دعم من الدولة من أجل الطلاب وذوي الهمم وأسر الشهداء والمصابين وكبار السن.

وأوضح أن اشتراكات الطلاب يدفعون 5 % فقط من قيمة التذكرة والباقي تدفعها وزارة المالية، موضحا أن الموظف حصل على خصم في تذاكر المترو، واشتراكات ذوي الهمم يدفعون 2 % من قيمة التذكرة ويدفع 5 % من غير اشتراك.

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- وزير النقل: لا زيادة في أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه لا زيادة في أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية.

وأكد أنه تم تثبيت نسبة التعريفة الخاصة باشتراكات الطلبة من قيمة التذكرة الفعلية.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء أن 12 مليار جنيه هو حجم الدخل المتوقع من السكة الحديد هذا العام 2024، مضيفا أن 5 مليارات جينه حجم إيراد السكة الحديد العام الماضي.

وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل على تعظيم إيرادات السكة الحديد من الخردة، متابعا أن عربات النوم تديرها شركة خاصة وحسنت الخدمة بشكل كبير وهائل.

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- وزير النقل: الرئيس السيسي أجل رفع تذاكر المترو مرتين

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، موضحا أن تذكرة مترو الأنفاق لم يتم تحريك أسعارها منذ 2019.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن هيئة مترو الأنفاق والسكة الحديد هيئات اقتصادية تنفق على نفسها من إيرادها المتمثل في الإنشاءات والتطوير والأصول أو مصاريف التشغيل.

وأكد الوزير، أن المرتبات وأسعار قطع الغيار زادت عما كانت عليه في 2019، موضحا أن الشركات تعمل على كسب مصاريف تشغيلها، مبينا أن هيئة مترو الأنفاق تحصل على دعم من الدولة للطلاب وذوي الإعاقة والموظفين.

وأوضح أنه خلال شهر أغسطس 2022 تحدث أنه يفكر في زيادة أسعار التذاكر وتزامن ذلك مع حزمة دعم اجتماعية أقرها الرئيس السيسي، إلا أنه طالب حينها بتأجيل زيادة الأسعار والحصول على مزيد من الدعم من وزارة المالية.

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