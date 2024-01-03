اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد سحب العدو الإسرائيلي لقتلاه وجرحاه الذين تمّ استهدافهم سابقًا في محيط موقع المرج استهدف ‏‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من مساء يوم الثلاثاء 2-1-2024 مجموعة جديدة من جنود العدو قدِمت لتُعاين المكان بالأسلحة الموجّهة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهداف مجموعة جديدة من جنود العدو في محيط موقع المرج قدِمت لتُعاين المكان بالأسلحة الموجّهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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