ترند اليوم| اغتيال العاروري وأسعار باقات الإنترنت الأرضي

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الـ 24 ساعة الماضي:

باقات الإنترنت الأرضي

تفاصيل أسعار باقات الإنترنت الأرضي من "وي" بعد الضريبة

رفعت الشركة المصرية للاتصالات أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسبة وصلت إلى 30%، وذلك بداية من 5 يناير الجاري.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي WE بعد الزيادة الجديدة

صالح العاروري

قال صالح العاروري القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، "أرواحنا ليست أغلى ولا أعز من أي شهيد، ولا يجوز لأم شهيد أن تشعر أن دماء القائد ولا المسؤول أغلى من دماء ابنها".

"حاسس حالي طولت".. صالح العاروري يرد على سؤال بشأن اغتياله في حوار سابق

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة اغتيال القائد في حركة حماس ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري في انفجار بالضاحية الجنوبية في بيروت.

بالفيديو.. لحظة اغتيال القائد في حركة حماس صالح العاروري بلبنان

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية صور قادة القسام الذين تم اغتيالهم برفقة القيادي البارز بالحركة صالح العاروري في انفجار ببيروت.

بالصور.. من هم قادة المقاومة الذين تم اغتيالهم برفقة صالح العاروري في لبنان؟

الدولار

استقر سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية) مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين مع بداية العام الجديد 2024 عند نفس مستوياته يوم الخميس الماضي دون تغيير، وفق ما قاله أحد المراقبين تحدث إليه الخليج 365.

هل تحرك سعر الدولار في السوق السوداء مع بداية 2024؟