ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 62 قتيلاً

ارتفعت حصيلة الزلزال المدمّر الذي ضرب وسط اليابان الإثنين إلى 62 قتيلاً، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

واكد مسؤول في مقاطعة إيشيكاوا لوكالة فرانس برس طالباً عدم ذكر اسمه إنّ "الحصيلة بلغت 62 قتيلاً" وأكثر من 300 جريح بينهم 20 إصاباتهم بالغة.

وكانت الحصيلة الرسمية السابقة أفادت بمقتل 50 شخصاً على الأقلّ في هذا الزلزال الذي بلغت شدّته 7,5 درجات وألحق دماراً واسعاً.