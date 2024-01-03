شكرا لقرائتكم خبر عن القارة العجوز تتجمد.. درجات حرارة شمال أوروبا في أدنى مستوى منذ 12 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت درجات الحرارة في شمال أوروبا إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر لأول مرة منذ 2021، حسبما ذكر المعهد السويدي للأرصاد الجوية يوم الثلاثاء.

وقال المعهد، إن درجات الحرارة انخفضت في بعض مناطق شمالي السويد، مثل مدينة "أوميو" شمال شرقي البلاد، إلى أدنى مستوى منذ 12 عامًا.

هواء شديد البرودة

وأفادت قناة "إس في تي" بتعليق خدمات جميع قطارات الركاب التي تسير شمال "أوميو" حتى يوم الخميس، بسبب المخاطر الشديدة بشأن السلامة في ظل البرد القارس.

ووفقًا للمعهد السويدي للأرصاد الجوية، تجلب منطقة ضغط مرتفع حاليًا هواء شديد البرودة إلى شمال شرقي السويد وشمال فنلندا.

سُجلت درجات حرارة تصل إلى 41.6 درجة مئوية تحت الصفر في نيكالوكتا قرب كيرونا شمالي السويد.