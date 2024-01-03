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بعد مداهمة المنزل.. الكشف عن مصير "مطلقي النار والراقصات" في الغدير

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إنه "تمت مداهمة منزل في منطقة الغدير مساء امس الثلاثاء بعد ان نشرت مواقع التواصل مقطع فيديو لاشخاص يقومون باطلاق النار في الهواء ويقيمون حفلة صاخبة في احد المنازل بحضور راقصات".

وأوضح انه "للاسف لم يتم القبض عليهم، وتم تعميم اوصاف واسماء الاشخاص والفتيات الذين كانوا موجودين في الفيديو".

وكانت مصادر امنية قد كشفت عن صدور اوامر قبض قضائية ومداهمة منزل اقام حفلة صاخبة وصدر منه اطلاق نار في الهواء، دون الكشف عن هوية الاشخاص.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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