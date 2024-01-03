انت الان تتابع خبر بعد مداهمة المنزل.. الكشف عن مصير "مطلقي النار والراقصات" في الغدير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إنه "تمت مداهمة منزل في منطقة الغدير مساء امس الثلاثاء بعد ان نشرت مواقع التواصل مقطع فيديو لاشخاص يقومون باطلاق النار في الهواء ويقيمون حفلة صاخبة في احد المنازل بحضور راقصات".



وأوضح انه "للاسف لم يتم القبض عليهم، وتم تعميم اوصاف واسماء الاشخاص والفتيات الذين كانوا موجودين في الفيديو".

وكانت مصادر امنية قد كشفت عن صدور اوامر قبض قضائية ومداهمة منزل اقام حفلة صاخبة وصدر منه اطلاق نار في الهواء، دون الكشف عن هوية الاشخاص.