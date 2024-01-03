الجيش الإسرائيلي: تعزيز منظومة القبة الحديدية ورفع حالة التأهب على طول الحدود مع لبنان

اعلن الجيش الاسرائيلي تعزيز منظومة القبة الحديدية ورفع حالة التأهب على طول الحدود مع لبنان والجليل. وكشفت قناة "الجزيرة" بأن قرارات الجيش الإسرائيلي بشأن الوضع على الحدود مع لبنان جاءت بعد اجتماع لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يواف غالانت وضعو مجلس الحرب بني غانتس.

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